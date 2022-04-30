В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта

Для удобства жителей Челябинска третьего мая будет организована работа двух дополнительных маршрутов до Градского и Преображенского кладбищ.

Публикуем расписание движение дополнительных автобусов.



До Градского кладбища

автобус «Чичерина – Градский прииск» будет ходить каждые 10-15 минут.

Первый рейс от Чичерина – в 9:00, последний рейс от Градского кладбища – 19:00.



До Преображенского кладбища

будет ходить автобус «Чичерина – Преображенское кладбище» каждые 20-30 минут.

Первый рейс от Чичерина – в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища – 18:40.



Как сообщили в администрации Челябинска, стоимость проезда на дополнительных маршрутах за наличный и безналичный расчеты составит 23 рубля. При оплате транспортной картой - от 20,7 до 23 рублей (пересадочный на 60 минут — 25 рублей),

ежемесячной проездной картой ноль рублей, а при оплате проезда социальной картой в зависимости от льготы пассажира.

Трамвай № 22 «Чичерина – Чистопольская», часть трамваев будут сдвоенными.

До остальных кладбищ можно добраться существующими маршрутами.



Успенское кладбище:



- автобусы 15, 31, 47, 71;

- троллейбусы 7, 14;

- трамваи 3, 14, 18, 20.



Митрофановское кладбище:



- автобусы 14, 23, 28, 51, 52;

- троллейбусы 5, 7, 12, 16.





Шершневское кладбище:



- автобусы 60с, 67с, 136К, 158К (остановка «Развилка»);

- автобусы 2, 16, 23 (остановка «посёлок Шершни»).



Фатеевское кладбище:



- автобусы 27, 33 (остановка «Кладбище»);

- автобус 123 (остановка «Мясокомбинат»);

- троллейбус 25 (остановка «ЧКПЗ»).



Смолинское:

кладбище

- автобусы 14, 52 (остановка посёлок Смолино);

- автобусы 28, 37с (остановка «7-й километр»).



До Сухомесовского кладбища можно добраться на автобусе № 483, до Сосновского на автобусе № 51, Новопольского — на автобусах №№ 42 и 44, Краснопольского — на автобусе № 212.