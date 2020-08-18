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В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде

Общество
Сегодня, 09:24
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В Челябинске сегодня, 18 августа, в связи с дорожными работами будет ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) подрядная организация продолжает монтаж бортового камня и пандусов, на Новороссийской ведется устройство асфальтобетонного покрытия (работы запланированы в ночь), на Василевского - фрезерование дорожного покрытия.

На улице Жукова во вторник запланирован демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара (с последующей установкой того и другого), а также фрезерование проезжей части.

На улице Кирова (от Братьев Кашириных до проспекта Победы) сегодня будет производиться устройство асфальтобетонного покрытия, на Индивидуальной - установка бордюрных камней и фрезерование дорожного покрытия.

На улице Марченко подрядчик займется устройством асфальтобетонного покрытия, на Потемкино - фрезерованием дорожного полотна. На Артиллерийской во вторник будет наноситься горизонтальная разметка (выполнение работ начнется в ночь).

 

 

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