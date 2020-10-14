В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе ТРК «Гагарин парк» начал работать пункт вакцинации от гриппа.

Как сообщили в минздраве области, прививку от гриппа можно будет бесплатно поставить, посетив ТРК «Гагарин парк» с 14 по 16 октября. Он расположен по адресу: ул. Труда, 183, ост. Многофункциональный центр. Вход со стороны ресторана «Максимилианс» (в рамках выставки «Уральская торговая ассамблея»).

начал работать

Вакцинироваться можно будет с 11 до 15 часов 14 октября, с 12 до 17 часов 15 октября и с 11 до 14 часов 16 октября.

Медперсонал тщательно проследит за тем, чтобы в местах акции соблюдались санитарные нормы, перед прививкой медработники осмотрит и проконсультирует пациента.

Поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

«Сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, поэтому особенно важно быть привитым против гриппа. Сочетанное течение двух инфекций может иметь худший прогноз. Чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше», - предупреждают в Челябинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.