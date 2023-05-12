В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты

В Челябинске в эти выходные изменят привычные маршруты трамваи №18 и №22, что связано с закрытием движения электротранспорта в Ленинском районе от кольца «Улица Харлова» до кольца «Улица Чистопольская» с 22 часов 12 мая до шести часов утра 15 мая.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение будет закрыто по причине демонтажа стрелочного перевода реверсивного движения в районе остановки «ЧТПЗ, площадь Якова Осадчего» и соединения существующих трамвайных путей с отремонтированным участком.

В связи с проведением работ трамвай №18 будет ходить по маршруту «ЧМК – улица Горького – улица Харлова», трамвай №22 – по маршруту «Улица Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Харлова».

Жителям Челябинска в этот период времени рекомендуют пользоваться автобусами №18, 81, 483, троллейбусом №25; для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

Отметим, с 15 мая будет возобновлено движение трамваев по маршруту №18 до улицы Чистопольской.