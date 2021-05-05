В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы

В Челябинске начались поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы.

В гостях у Ивана Ермолина, жителя Тракторозаводского района, побывал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На войну Ивана Сергеевича призвали осенью 1942-го, а закончил он ее в 1944-м году на первом Ленинградском фронте, в четвертой Гвардейской бригаде 73 полка и 8 Гвардейской бригаде Калининского фронта.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Иван Ермолин был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Отечественной войны 2-ой степени», медалью Жукова, приуроченной к 100-летию со дня рождения Г. К. Жукова, медалью «За боевые заслуги», а также многочисленными юбилейными медалями.

В Советском районе ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Рязанова поздравил заместитель главы Челябинска, руководитель аппарата городской администрации Валерий Смирнов.

Анатолий Михайлович родился в Бродоколмакском районе Челябинской области. В декабре 1941-го его призвали в армию в 4 гвардейскую воздушно-десантную дивизию. В составе стрелковой роты участвовал в боях за Санкт-Петербург и Вильгельмсбург (Австрия).

Анатолий Рязанов прослужил в составе советских войск до 1950-го года. После окончания службы устроился на работу в комитет государственной безопасности СССР, где работал до 1954-го. После сокращения переехал в город Миасс Челябинской области, устроился в Ильменский государственный заповедник электромехаником, где трудился восемь лет. Затем четыре года проработал на установке баллистических ракет в Кургане.

Анатолий Михайлович награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За отвагу» и юбилейными медалями, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.