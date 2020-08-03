В Челябинске владельцы «наливаек» не собираются прощаться с прибыльным бизнесом

В Челябинске владельцы так называемых в народе «наливаек» не собираются сворачивать «лавочку» и продолжают торговать спиртными напитками. Речь идет о кафе и барах, которые чаще всего располагаются на первых этажах жилых домов и в круглосуточном режиме торгуют алкоголем.

На «наливайки» сегодня, третьего августа на традиционном аппаратном совещании, которое проходило в администрации Челябинска, пожаловался глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.

«Мы за неделю написали порядка 20 заявлений в полицию на работу данных заведений», - сказал Ереклинцев.

Напомним, с пятого мая 2020 года запрещена реализации алкогольной продукции в заведениях общепита, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров. В Челябинской области этот показатель увеличен до 40 квадратных метров. Кроме того, помещение должно быть специально оборудовано, предназначено для потребления готовой кулинарной продукции.

Но «наливайки» продолжают работать, что доставляет большие неприятности челябинцам.

«Сотрудники полиции на регулярной основе проводят рейды по данным заведениям. По всем выявленным фактам составляются административные протоколы», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Напомним, в конце июля полиция Челябинска провела масштабный рейд по так называемым «наливайкам» За один рейд выявлено порядка 50 нарушений и конфисковано свыше 300 литров алкоголя. Таким образом стражи порядка и чиновники оперативно отреагировали на требование губернатора Челябинской области АлексеяТекслера, который 24 июня потребовал от глав совместно с полицией разобраться с так называемыми «наливайками».

Сотрудники полиции просят горожан, которым известны о фактах работы «наливаек» сообщать в дежурную часть. Заявления принимаются круглосуточно.