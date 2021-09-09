В Челябинске во время праздничного салюта акваторию Миасса между мостами закроют для перемещения

В Челябинске в субботу, 11 сентября, во время праздничного салюта по случаю 285-летия города акваторию реки Миасс между мостами по улицам Кирова и Каслинская закроют для перемещения.

В городской администрации сообщили, что фейерверк начнется в 22 часа на площадке напротив Государственного исторического музея Южного Урала. Салютные залпы продлятся 15 минут и будут сопровождаться музыкальным шоу.

В целях обеспечения безопасности будет запрещен выход на воду и закрыто движение транспорта.

Кроме того, вводится ограничение на передвижение всех видов транспорта:

– по улице 8 Марта от Кирова до Красной с 08.00 до 23.00;

– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда с 20.00 до 23.00;

– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы с 20.00 до 23.00;

– по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки) с 20.00 до 23.00;

– по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина с 20.00 до 23.00;

– по улице Труда от Российской до Энгельса с 20.00 до 23.00;

– по улице Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы с 20.00 до 23.00.

Общественный транспорт 11 сентября будет работать в особом режиме, график движения во все районы города после завершения фейерверка будет опубликован дополнительно.

«Просим челябинцев внимательно планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений», - отмечают в администрации Челябинска.

Тем временем, в историческом музее сообщают, что посмотреть салют в день города с крыши музея смогут все желающие, купив билет заранее.

Продажи открыты в кассах музея (в пятницу, десятого сентября, - с 10:00 до 18:15, в субботу, 11-го сентября - с 11:00 до 16:00).

Площадки на крышах западной и восточной башен музея 11-го сентября будут открыты с 21:30 до 22:30.

Цена билета для взрослых – двести рублей, для льготной категории посетителей (школьники, студенты и пенсионеры) – сто рублей.