09.09.2021
В Челябинске во время праздничного салюта акваторию Миасса между мостами закроют для перемещения
09.09.2021
В челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых
09.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 сентября
09.09.2021
В РЖД проведут дополнительную индексацию окладов работников
09.09.2021
Евгения Майорова: Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
В Челябинске во время праздничного салюта акваторию Миасса между мостами закроют для перемещения
07.09.2018
Челябинцев приглашают на крышу посмотреть праздничный салют
08.09.2017
Челябинцы смогут добраться до дома после салюта на общественном транспорте
02.09.2016
«Мегаполис» предлагает челябинцам посмотреть праздничный салют в комфорте
Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
08.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021