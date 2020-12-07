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В Челябинске водители маршруток продолжают игнорируют масочный режим

В Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима, который введен в регионе в период пандемии коронавируса.

Управлением транспорта Челябинска совместно с полицией и Роспотребнадзором продолжается проверка общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Об этом сообщил сегодня, седьмого декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы областного центра Максим Куляшов.

«За неделю было проверено 187 единиц общественного транспорта. У шести водителей мы выявили нарушение масочного режима. На четырех предприятиях не соблюдались меры дезинфекции подвижного состава», - сказал Максим Куляшов.

Напомним, что за отсутствие медицинских масок водители транспорта будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

По результатам проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направляются требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм.