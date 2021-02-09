В Челябинске восстанавливают электропитание остановочных комплексов

В Челябинске специалисты муниципального бюджетного учреждения «ЭВИС» сегодня, девятого февраля, восстанавливают электропитание остановочных комплексов.
В числе объектов, на которых во вторник ведутся работы, - остановки общественного транспорта «Центральный рынок», «Детский мир», «Площадь Революции», «Публичная библиотека», «Дворец спорта «Юность», «Торговый центр».
Кроме того, сотрудники МБУ «Эвис» проводят ревизию светильников на хоккейном корте по улице 40-летия Победы, 35, проводят аварийно-восстановительные работы на пункте включения 3060 по адресу: улица Мамина, 15.