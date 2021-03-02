В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию

В Челябинске продолжается ремонт, восстановление и укрепление иллюминации, получившей повреждения во время февральского разгула стихии.
По данным на первое марта, в южноуральской столице произведена ревизия 380-ти консолей: заменено 78 блоков питания, установлено 38 новых контроллеров.
«После гарантийного ремонта проведены работы по установке консолей типа 5 (медиа-панель с орнаментом) по улице Худякова, выполнен демонтаж пяти объемно-пространственных фигур на площади Революции, заменены четыре сим-карты на контроллерах управления, произведена синхронизация и заливка сценариев на иллюминациях», - сообщает сегодня, второго марта, телеграм-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска.
По информации КДХ города, также устранена некорректная работа 1454 IT-иллюминации (были проблемы в серверной компании производителя).
В данное время в Челябинске параллельно работают две бригады по усилению кронштейнов и креплений иллюминации к опорам уличного освещения.