В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию

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В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию

В Челябинске продолжается ремонт, восстановление и укрепление иллюминации, получившей повреждения во время февральского разгула стихии.

По данным на первое марта, в южноуральской столице произведена ревизия 380-ти консолей: заменено 78 блоков питания, установлено 38 новых контроллеров.

«После гарантийного ремонта проведены работы по установке консолей типа 5 (медиа-панель с орнаментом) по улице Худякова, выполнен демонтаж пяти объемно-пространственных фигур на площади Революции, заменены четыре сим-карты на контроллерах управления, произведена синхронизация и заливка сценариев на иллюминациях», - сообщает сегодня, второго марта, телеграм-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска.

По информации КДХ города, также устранена некорректная работа 1454 IT-иллюминации (были проблемы в серверной компании производителя).

В данное время в Челябинске параллельно работают две бригады по усилению кронштейнов и креплений иллюминации к опорам уличного освещения.