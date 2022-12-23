В Челябинске возобновляют традицию новогодних карнавалов в городском парке

24 декабря, в субботу, на Катке Парка Терешковой состоится костюмированный праздник для всех желающих! 0+

Гостей, желающих зарядиться новогодним настроением и покататься на самом атмосферном катке города ждут к 17.30. Всех пришедших в карнавальных костюмах ждут приятные сюрпризы! Самым активным участникам праздника достанутся новогодние призы от ведущих шоу УТРО НА ОЛИМПЕ Арины Сергеевой и Романа Прецера, в том числе и фирменный желтый бокс Радио ОЛИМП, полный подарков: гаджеты, книги, полезные сертификаты и сувениры.

А главные партнер мероприятия – Компания «Калинка» приготовила для самых весёлых и смекалистых аппетитные наборы мясных деликатесов. Маленьких участников праздника ждут подарки от Магазина «Союз игрушка».



Сотни тысяч праздничных огней, веселые конкурсы, новогоднее настроение, и конечно, золотые хиты Радио ОЛИМП – все это неотъемлемые части настоящего городского карнавала.

По замыслу организаторов, каждый праздник, который будет проходить на катке – это яркая тематическая история и новый городской рекорд. Так 24 декабря на КАТКЕ Рекордов Радио ОЛИМП будет поставлен второй рекорд сезона: планируется собрать самую длинную живую гирлянду в Челябинске. Каждый желающий может стать частью этого волшебства. Ведь чудеса там, где Радио ОЛИМП.

24 декабря. Новогодний карнавал на «КАТКЕ Рекордов Радио ОЛИМП» в парке им. Терешковой. 17:30 – 19:30. Подробности в группе Радио ОЛИМП во ВК