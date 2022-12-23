23.12.2022
Экс-председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО
23.12.2022
Член парламентской группы по СВО Яна Лантратова: Многие вопросы будут решаться легче и быстрее
23.12.2022
ММК сообщил о запуске корпоративного аналитического портала
23.12.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев Новый год встретит в СИЗО
23.12.2022
Челябинцы стали чемпионами Первой лиги КВН
23.12.2022
Всё для фронта, всё для Победы: итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2022 году
В Челябинске возобновляют традицию новогодних карнавалов в городском парке
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022