В Челябинске выбирают места для елочных базаров

В Челябинске сформированы карты с местами для елочных базаров, бизнесмены подают заявки.

Глава Челябинска Наталья Котова дала указание главам районов определиться с местами продаж главного атрибута Нового года неделю назад. Работа на местах должна была закипеть, но на аппаратном совещании в администрации города пока отчитался только глава Ленинского района.

«Мы выбрали места, уже получили заявки от 16 предпринимателей», - сказал глава Ленинского района Александр Орел.

Все места легальной торговли должны быть оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, кроме того необходимо организовать санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.

Поскольку елочные базары возле дорожных перекрестков могут закрывать обзор автомобилистам и пешеходам, места санкционированной торговли согласовывают сотрудники ГИБДД.