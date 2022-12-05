05.12.2022
Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
04.12.2022
Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста
В Челябинске выбирают места для елочных базаров
Обязательно согласование с ГИБДД
01.11.2021
Котова поручила определиться с местами для елочных базаров в Челябинске
09.12.2019
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
16.01.2018
Жизнь без ёлочных кладбищ: Челябинск ратует за цивилизованную торговлю зелёными красавицами
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022