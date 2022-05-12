В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

В этом году в Челябинске по разным программам и инициативам будет высажено не менее 13 тысяч деревьев и около 21 тысячи кустарников.

Кроме того, в нынешнем сезоне уложат 150 тысяч квадратных метров газонов и разобьют 55 тысяч квадратных метров цветников. Сводный план сформировали специалисты управления экологии и природопользования города.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, данная работа будет вестись как силами районных администраций, городскими ведомствами и учреждениями (по различным муниципальным контрактам), застройщиками, так и предприятиями, организациями. В сводный перечень включены новые объекты озеленения, а также компенсационные высадки в счет ранее снесенных зеленых насаждений.

Уже сейчас в городе ведется масштабное озеленение. Так, сегодня, 12 мая, в парке Дружбы спортсмены высадили 15 молодых саженцев сосен. Деревья были переданы в дар городу от воспитанников спортивных школ «Конас», «Корё» и «Атлет», представителей федерации плавания, рукопашного боя и баскетбола, компании «Albica», СП Амкодор-Челябинск, «Мегаполис» и организации «Челябинскгражданстрой».

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В посадке саженцев приняла участие глава Челябинска Наталья Котова, а также вице-мэр Александр Астахов, общественник Юрий Серебренников, депутат Челябинской городской Думы Сергей Селещук и представители спортивных школ.

«По всему городу осуществляется планомерное озеленение, высаживаются крупномерные деревья. В этом году в Челябинске появится более 13 тысяч деревьев, в том числе и в рамках компенсационных высадок. Выбирается породный состав, который наиболее хорошо приживается: яблони, липы, сосны. Помимо этого, будут высаживаться кустарники, хорошо задерживающие дорожную пыль: багульник и кизильник. До первого июня мы планируем, что в городских парках и скверах появятся красивые клумбы с однолетними и многолетними цветами», - рассказал Александр Астахов.

На территории самого большого общественного пространства Тракторозаводского района - в парке Дружбы, благоустройство которого идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в прошлом году были выполнены основные работы: обустроены аллеи, тропиночная сеть, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, подготовлены территории под спортивные и детские площадки. В рамках муниципального контракта ведутся масштабные работы по озеленению. Здесь предусмотрена высадка 400 разных крупномерных деревьев 17 видов: ивы, липы, ели, клены. Уже высажена живая изгородь из кустарников - боярышника и можжевельника. Все работы по озеленению планируется завершить до 15 июля текущего года.

«Мы активно занимаемся организацией северо-восточной части нашего района. Уже сегодня жители пользуются этой территорией. Здесь занимаются физкультурой ученики школы №84, которая находится совсем рядом. Мы создаем комфортное пространство для все категорий жителей - спортсменов, мам с детьми, пенсионеров. В парке есть большая прогулочная зона, парковка, видеонаблюдение с облачным хранением, бесплатный Wi-Fi и современное освещение. Кроме того, в районе планируется благоустройство еще трех общественных пространств - в Чурилово, сквер Молодежный и строится новый объект - сквер Бажова», - сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.