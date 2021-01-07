В Челябинске за два дня тест на коронавирус сдали 788 человек

В Челябинске за два последних дня, пятого и шестого января, тест на коронавирусную инфекцию в торгово-развлекательных комплексах – «Алмаз», «Куба» и «Горки» - сдали 788 человек.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, пятого января в ТРК «Куба» тестирование на COVID-19 прошли 202 человека, в ТРК «Куба» - 111 горожан, в ТРК «Горки» - 115 челябинцев.
Шестого января в «Алмазе» тест на коронавирус сдал 171 человек, в «Кубе» обследовались сто челябинцев, в «Горках» - 89 человек.
В администрации Челябинска напоминают, что сегодня, седьмого января, тестирование на COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах не проводится.
Тестирование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) стартовало третьего января в торгово-развлекательных комплексах четырех муниципалитетов региона: Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Южноуральске.
Только за два первых дня (третьего и четвертого января) обследование прошли более тысячи жителей Челябинской области.
Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.
Медработники напоминают: за два часа до тестирования нельзя принимать пищу, напитки и воду, нельзя употреблять освежающие леденцы, чистить зубы, курить, пользоваться жевательной резинкой, полосканиями для полости рта, назальными препаратами, ингаляторами.
Отметим, тестирование могут пройти только те южноуральцы, у кого не имеется признаков вирусных заболеваний.
Фото со страницы Ирины Гехт в Инстаграм