В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов

В Челябинске за прошедшую неделю управлением жилищной политики КУИЗО были расселены 113 семей (206 человек), в том числе 14 семей – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщила сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, переселение коснулось жильцов многоквартирных ветхоаварийных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения.

Общая площадь расселения составила 4803,9 квадратных метра.

«Завершены мероприятия по расселению аварийных многоквартирных домов по улице Ереванской (дом №37) и улице Зудова (дома №5). Готовятся мероприятия по сносу данных домов за счет средств комитета по управлению имуществом и земельным отношениям», - доложила Надежда Рыльская.