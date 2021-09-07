В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется бюджету в 34 миллиона 434 тысячи рублей.

Такова начальная максимальная цена контракта на работы по благоустройству, включающие замену покрытий, установку малых архитектурных форм и дополнительное озеленение, и монтаж наружного освещения.

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, участок улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова в качестве объекта благоустройства 2022-го года выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании на портале «Активный житель 74».

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Подготовкой проектно-сметной документации занималось Агентство инновационного и инвестиционного развития. Проект благоустройства разработали специалисты архитектурном бюро «Мысли» под руководством Петра Стебельского.

Аукционы по выбору подрядчиков будут проведены до первого октября текущего года.

В мэрии отметили, что концепция благоустройства участка улицы Свободы, представленная на эскизах, будет идентичной на всем участке (до самой привокзальной площади).

Напомним, в текущем году – в рамках реализации инициативных проектов - проводилось благоустройство участка пешеходной зоны по улице Свободы от проспекта Ленина до улицы Тимирязева (были демонтированы остатки старых фундаментов, лестничных маршей и пандусов, уложена новая плитка, смонтированы новые пандусы). Также проектом реконструкции было предусмотрено обустройство газонов участков, ранее закатанных в асфальт и используемых под хаотичную парковку автомобилей.

Благоустройство участка Свободы от Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала будет осуществляться с 2022-го года уже по федеральной программе «Формирование современной городской среды» - в несколько этапов (на реализацию проекта отведено три года).