В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую

В Челябинске сегодня, 24 июня, в девять часов утра закрыли правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, ограничение будет действовать до 20 часов 25 июня. До этого времени поворот направо будет осуществляться через перекресток.

В КДХ Челябинска пояснили, что ограничение движения вводится на данном участке в связи с проведением капитального ремонта инженерных коммуникаций.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки при проезде данного перекрестка.