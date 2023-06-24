24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
23.06.2023
Предприятиям Челябинской области очень нужны специалисты-технари
23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
23.06.2023
Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
22.06.2023
С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном
22.06.2023
В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной
21.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
20.06.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023