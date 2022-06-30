В Челябинске закрыто движение по улице Васенко

В Челябинске полностью ограничено движение автотранспорта по улице Васенко.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, это связано с аварийно-восстановительными работами, которые АО «УСТЭК-Челябинск» проводит по адресу: улица Карла Маркса, 80.

Движение автомобилей на данной улице будет восстановлено после завершения работ, а пока водителей просят заранее корректировать свои маршруты.