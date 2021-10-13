13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
13.10.2021
В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта
13.10.2021
Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов
13.10.2021
Возле Верхнеуральской тюрьмы воздвигли крест в память о митрополите Крутицком
13.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
13.10.2021
В нацпарке «Зигальга» открыли детский эколого-просветительский центр
В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта
24.08.2021
Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
23.08.2021
В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по региональным трассам
21.08.2021
В Челябинской области из-за жары ограничено движение большегрузов по трассам
18.08.2021
На перекрестке в центре Челябинска остановят движение трамваев
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021