В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта

В Челябинске сегодня, 13-го октября, в 22 часа будет временно ограничено движение автомобильного транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, что связано с ремонтом трамвайного переезда.

В период до шести утра 22-го октября движение по Сони Кривой в прямом направлении через трамвайный переезд будет закрыто, поворот - только направо. По Свердловскому проспекту ограничение будет действовать по крайним левым полосам.

Кроме того, с 22-х часов 14-го октября до шести утра 18-го октября будет прекращено движение трамваев. В остальное время общественный транспорт работает обычном режиме.

Работы на данном участке будет вести ООО «Строй-Сервис» - в ночное время, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и пути объезда перекрестка.