В Челябинске закрывают движение по двум улицам

В Челябинске завтра, 11 июня, в восемь утра будет перекрыто движение транспорта по двум улицам - Котина и Татьяничевой.

Ограничение движения на Котина (в районе дома №22) продлится до восьми вечера понедельника, 14-го июня, в связи с реконструкцией участка теплотрассы, производить которую будет подрядная организация ООО СК "Адамант".

На Татьяничевой движение транспорта будет перекрыто до восьми вечера 28-го июня (в районе дома №16 по улице Худякова). Здесь ремонтировать теплосеть будет компания "Интерполис", рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.