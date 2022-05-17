В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

Власти Челябинска надеются спасти даурские лиственницы в центре города. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии.

Деревья на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина высадил в прошлом году губернатор Алексей Текслер. Процесс посадки зелёных насаждений проходил под контролем директора ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер. Но этой весной три из четырёх лиственниц не зазеленели.

На то, что лиственницы, высаженные первым лицом региона под вспышки фотообъективов, засохли, обратили внимание горожане.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Помогите! Научите коммунальщиков ухаживать за деревьями. Те лиственницы, которые вы посадили в минувшем году на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красная ЗАСЫХАЮТ !!!!!!! Из четырех деревьев только одно прижилось!!!! неужели никому не жалко потраченных денег и сил», - написал челябинец в сообществе «Л.А. Текслер, Помоги!» во ВКонтакте.

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В администрации Челябинска сообщили, что о гибели деревьев говорить преждевременно. Надежда на то, что они «оживут» ещё есть.

«Сейчас осуществляется усиленный полив деревьев стимулирующими препаратами и удобрениями. Уход за лиственницами находится на контроле муниципального учреждения «Геоцентр» и городского управления экологии и природопользования. Наше управление пока не готово сказать, что деревья погибли», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Напомним, саженцы высадили взамен срубленных столетних деревьев. Решение о сносе насаждений принял Комитет дорожного хозяйства города, при этом о планируемых работах никого не оповестили. История же этих деревьев оказалась уникальной. В 1905 году семена дальневосточной лиственницы вёз на родину участник русско-японской войны. В Челябинске от полученных на фронте ранений офицер скончался. Но перед смертью он попросил высадить семена лиственницы, чтобы оставить после себя память. Вырубка этих деревьев в 2021 году вызвала большой общественный резонанс. Губернатор Алексей Текслер поручил провести расследование, которое завершилось уголовным делом.