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В Челябинске завершаются работы по созданию наземного перехода через улицу Цвиллинга

Общество
Сегодня, 13:59
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Автор: 
Инна Шемаева

Пересадка на общественный транспорт на площади Революции для горожан станет немного проще и быстрее. Работы по созданию наземного перехода завершаются.

Об этом сообщили в социальной сети «Челябинский транспорт». Организовать передвижение пешеходов «по земле» рассказали еще в понедельник на аппаратном совещании в администрации города. Причина - ремонт лестничного марша, ведущего в трамвайной остановке напротив бывшего магазина «Ритм» на улице Цвиллинга.

После того как наземный переход начнет функционировать, подрядчик начнет приводить в порядок старую и небезопасную лестницу в порядок.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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