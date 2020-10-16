В Челябинске завершаются работы по созданию наземного перехода через улицу Цвиллинга

Пересадка на общественный транспорт на площади Революции для горожан станет немного проще и быстрее. Работы по созданию наземного перехода завершаются.

Об этом сообщили в социальной сети «Челябинский транспорт». Организовать передвижение пешеходов «по земле» рассказали еще в понедельник на аппаратном совещании в администрации города. Причина - ремонт лестничного марша, ведущего в трамвайной остановке напротив бывшего магазина «Ритм» на улице Цвиллинга.

После того как наземный переход начнет функционировать, подрядчик начнет приводить в порядок старую и небезопасную лестницу в порядок.