В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов

В Челябинске на прошедшей недели завершился снос двух многоквартирных аварийных домов по адресам: Копейское шоссе, 8-А и Стахановцев, 126.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) в настоящее время принимает выполненные работы.

Как сообщила сегодня, 17-го мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская, с начала текущего года, по данным на 13-е мая, из аварийного жилищного фонда было переселено 79 челябинских семей.