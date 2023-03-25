В Челябинске "Золотая лира" нашла своих героев

В пятницу, 24 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина» состоялась торжественная XVIII церемония вручения премии «Золотая лира». Традиционное событие Управления культуры Администрации Челябинска приурочено ко Дню работника культуры. Наградами удостоены 13 лауреатов, деятелей культуры и искусства: музыканты, артисты, библиотекари и, конечно, педагоги, которых мы особо чествуем в 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника.

Атмосфера праздника царила уже в фойе, где посетителей встречала перформанс-группа в образах белых статуй и художника, представляя собой изысканную фотозону. Гости поздравляли друг друга с праздником, находясь в приятном волнении от предстоящей церемонии. В зрительном зале также собрались поздравить работников культуры первые люди города и области: глава Челябинска Наталья Котова, заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, представители областного правительства, Законодательного Собрания области, гордумы, а также медийные персоны региона.

«Я всех поздравляю с наступающим праздником! Челябинск – удивительный мегаполис, совсем недавно был промышленным индустриальным центром. Но буквально за несколько лет нам удалось создать из столицы Южного Урала ещё и культурный, и спортивный центр. И в этом очень большая заслуга всех тех, кто находится в этом зале – людей культуры и искусства. Спасибо вам огромное за это. Самое главное достижение культуры – это люди, это вы», - поздрпаилп всех глава Челябинска Наталья Котова.

Лауреатами премии «Золотая лира – 2023» стали:

Культурно-досуговая деятельность:

Малышева Диана Алексеевна, Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области, директор.

Музыкальное искусство:

Сундарев Валерий Петрович, Челябинская государственная филармония, художественный руководитель ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Театральное искусство:

Борок Александр Владимирович, Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского, главный режиссёр

За вклад в развитие отрасли «Культура»:

Бетехтина Елена Александровна, Детская художественная школа искусств Челябинска, директор.

Библиотечное дело:

Лаптева Ольга Степановна, Централизованная система детских библиотек Челябинска, заместитель директора. Почётную награду ей вручил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Говорят, что жизнь коротка, а искусство вечно. Огромное спасибо вам за вашу работу. Мне очень приятно, что сегодня я вручаю премию в номинации «Библиотечное дело». Ведь последние три года у нас появилась хорошая традиция – открывать не меньше одной, а то и две новых библиотеки в год, что бы ни происходило. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы меняете наше душевное состояние. С праздником», - произнес Сергей Александрович.

Дополнительное образование (учитель):

Созыкина Галина Семёновна, Детская школа искусств № 8 им. Ю. Г. Суткового Челябинска, преподаватель по классу вокала.

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел:

Побегайло Светлана Васильевна, художник по текстилю.

Талантливая молодежь:

Швейкина Анастасия Андреевна, Челябинская централизованная клубная система, заместитель директора по культурно-досуговой работе.

Дополнительное образование (ученик):

Камаев Лев Маратович, Детская школа искусств № 1 Челябинска, ученик 7 класса «Духовые и ударные инструменты» (флейта).

Литературное творчество (проза, поэзия, драматургия):

Терпугова Алевтина Григорьевна, поэт, литературный критик.

Хореографическое искусство:

Репицына Юлия Олеговна, Южно-Уральский государственный институт искусств им. Чайковского, доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства.

Музейное дело и краеведение:

Андреева Ирина Валерьевна, Челябинский государственный институт культуры, доцент кафедры истории, музеологии и документоведения.

Пластическое искусство и дизайн (живопись, скульптура, графика, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство):

Витлиф Владимир Губертович, Международный института дизайна и сервиса, доцент кафедры дизайна, живописи и рисунка.

Лауреатам премии вручили нагрудный знак «Золотая лира» и денежную премию в сумме 20 тыс. рублей.

Не менее яркой и утончённой была концертная программа церемонии. На сцену вышло трио музыкантов: за органом – Владимир Хомяков, саксофон – Татьяна Зайцева, рояль – Ирина Головина. Они исполнили композицию Song from a Secret Garden. Программу продолжил номер «Вестминстерские колокола» (Л. Вьерн) в исполнении Владимира Хомякова. В завершении творческой части вечера Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко исполнил гимн премии «Золотая лира». Главный дирижёр и художественный руководитель Ольга Селезнева.

Напомним, премия была учреждена к 270-летию Челябинска в 2006 году. «Золотая лира» вручается за заслуги в развитии культуры и искусства – всем, кто помогает нам приобщиться к бесценному наследию страны, приносит в нашу жизнь красоту, вдохновение, радость и хранит знания.

Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одарённым детям и талантливой молодёжи.