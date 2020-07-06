В Челябинском госпитале ветеранов войн обнаружен ковид

В ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн» у одного из сотрудников подозревают коронавирусную инфекцию. Все контактные лица были протестированы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области, пока выявлены условно-положительные диагнозы у 12 человек. Они отправлены на самоизоляцию, ожидают окончательных результатов анализов.

В госпитале проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия по предписанию Роспотребнадзора. Лечебное учреждение продолжает работу.

На утро понедельника, пятого июля, в Челябинской области подтверждено 8 тысяч 403 случая коронавируса. Ковид унес жизнь 165 южноуральцев, в том числу у 85 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а