В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек

В челябинском парке имени Терешковой (Тракторозаводский район) начался монтаж ледовых дорожек.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, работы планируется закончить к пятому декабря.

Напомним, решение обустроить ледовые дорожки, чтобы жители и гости южноуральской столицы смогли наслаждаться катанием на коньках среди деревьев, приняли совместно глава Челябинска Наталья Котова и глава региона Алексей Текслер.

Реализацией проекта занимается компания «Формула льда», создававшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Работать ледовые дорожки в парке имени Терешковой - с прокатом коньков и раздевалками - будут в период с декабря по март.

Изначально дорожки для катания на коньках планировалось смонтировать на аллеях другого знакового места - Алого Поля, однако на данном общественном пространстве слишком большой перепад высот, поэтому от реализации здесь этой идеи было решено отказаться.