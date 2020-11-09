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В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек

Общество
Сегодня, 12:19
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Автор: 
Евгения Александрова

В челябинском парке имени Терешковой (Тракторозаводский район) начался монтаж ледовых дорожек.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, работы планируется закончить к пятому декабря.

Напомним, решение обустроить ледовые дорожки, чтобы жители и гости южноуральской столицы смогли наслаждаться катанием на коньках среди деревьев, приняли совместно глава Челябинска Наталья Котова и глава региона Алексей Текслер.

Реализацией проекта занимается компания «Формула льда», создававшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Работать ледовые дорожки в парке имени Терешковой - с прокатом коньков и раздевалками - будут в период с декабря по март.

Изначально дорожки для катания на коньках планировалось смонтировать на аллеях другого знакового места - Алого Поля, однако на данном общественном пространстве слишком большой перепад высот, поэтому от реализации здесь этой идеи было решено отказаться.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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