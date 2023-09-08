В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»

В челябинском Саду Победы сегодня, восьмого сентября, состоялась военно-спортивная игра «Уральская Зарница», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и собравшая в парке студенческие команды профессиональных образовательных организаций всех семи районов города.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, участники зарницы демонстрировали построение, маршировали, проходили этапы военно-спортивной эстафеты, на время и точность состязались в стрельбе из пневматической винтовки, метании «гранаты», разборке и сборке макета автомата Калашникова, беге в общевойсковом защитном костюме и «тушении пожара». Отдельным испытанием для команд стала сдача норм ГТО.

Первое место заняли учащиеся Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева (руководитель команды – Игорь Смирнов). На втором месте - команда Челябинского профессионального колледжа (руководитель – Павел Булатов). На третьем - Челябинский энергетический колледж имени Кирова (руководитель – Виктор Дмитриев).

Благодарственные письма за участие в соревнованиях вручены командам Южно-Уральского государственного технического колледжа, Челябинского юридического колледжа, Южно-Уральского многопрофильного колледжа и Челябинского автотранспортного техникума.