В челябинском Шаголе благоустроили два двора

В челябинском поселке Шагол (ЧВВАКУШ) благоустроили два двора по улице Шагольской, сообщает пресс-служба администрации города.

Дворовую территорию дома №3 привели в порядок благодаря программе инициативного бюджетирования, вложив в благоустройство почти девять миллионов рублей.

Во дворе заасфальтировали проезд и тротуары, обустроили спортивную зону и площадку для выгула собак, где хозяева также смогут дрессировать своих четвероногих любимцев. Большую часть территории отвели для детского отдыха, установили во дворе множество скамеек и урн.

Благоустройство второго двора, возле домов №4А и №6А, провели по программе «Формирование комфортной городской среды», отремонтировав покрытие проезжей части и тротуаров, установив детскую игровую площадку. Общая стоимость работ составила 6,4 миллиона рублей.