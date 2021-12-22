В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы

В челябинском сквере имени Колющенко, где возводят ледовый городок, «поработали» вандалы.

Как отмечают в администрации Советского района, приступить к строительству зимнего городка позволили обильный снегопад и понижение температуры.

Увы, но при проверке содержания территории, которую перед началом работ провели председатель районного совета депутатов Сергей Найденов и замглавы района Евгений Петров, были зафиксированы очередные случаи проявления вандализма - сломаны два информационных стенда и повреждена обшивка сцены. Районным властям снова придется тратить силы и средства на восстановление имущества.

В работе подрядчиков особых недостатков не выявлено.

«В сквере уже появились новые арт-объекты: шесть качелей-балансиров с подсветкой. Вскоре будут установлены большие фигуры Деда мороза и Снегурочки, которые дополнят комплекс ледяного городка. Надеемся, что новые арт-объекты не будут повреждены, как это было в прошлом году, а будут радовать жителей района в течение всей зимы», - отметили в администрации Советского района.