В челябинском сквере откроется выставка «Коллективный урбанизм» парижского музея

В Челябинске, в сквере на Тернопольской, возле Южно-Уральского государственного университета, 23 апреля откроется выставка «Коллективный урбанизм» парижского музея градостроительства и архитектуры «Павильон Арсенала».

Как рассказали в ЮУрГУ, экспозиция посвящена новым подходам в развитии города, опирающимся на инициативы жителей и коллективные практики.

В общей сложности на выставке представлены 15 проектов, реализованных во Франции и за ее пределами, которые показывают, как можно работать с территориями с применением методов соучастия.