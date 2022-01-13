В Челябинской области 14 января ночной мороз, снег и резкое падение давления

В первый день Старого Нового года, 14 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 20-25 градусов, в низинах - до минус 31 градуса, в горах - до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области –минус 10-15 градусов, в низинах холоднее – до минус 18 градусов, в горах теплее – до минус шести градусов.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится сразу на 22 единицы - до 726 миллиметров ртутного столба, что на 16 единиц ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 11 минут, заход - в 16 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 14 января – Васильев день.

Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 - «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. А на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины.

Также, согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали - чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд - засевание зерен - должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.