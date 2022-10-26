В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания

В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период прохождения боевого слаживания в танковой дивизии Чебаркуля.

Об этом сегодня, 26 октября, сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, отмечая, что на Южном Урале браки с участием мобилизованных мужчин регистрирует чебаркульский отдел.

Официально создать семью 21 пара влюбленных смогла благодаря тесному сотрудничеству сотрудников отдела ЗАГС Чебаркульского городского округа и руководства танковой дивизии.

Важно, что со вступлением в силу указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 21 сентября текущего года №647 мобилизованный мужчина может жениться непосредственно в день подачи заявления, так как частичная мобилизация в стране является особым обстоятельством при заключении брака (статья 11 Семейного Кодекса РФ).