26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
26.10.2022
В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты
26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
26.10.2022
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022