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В Челябинской области автомобилисты все чаще незаконно паркуются там, где не следует

Общество
Сегодня, 19:58
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В Челябинской области автомобилисты стали все чаще парковаться на особо охраняемых природных территориях, нарушая тем самым природоохранное законодательство. 

Число таких нарушений в первом полугодии этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на сотню и составило 553. 
Штрафы выписывались только автовладельцам, не захотевшим прислушаться к убеждением инспекторов и убрать свои транспортные средства с территорий, въезд на которые запрещен.

Согласно статистике ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», за первые шесть месяцев текущего года на территории южноуральских памятников природы было выявлено в общей сложности 708 нарушений природоохранного законодательства.

В списке нарушений и незаконное использование маломерных судов (пять против девяти, выявленных за тот же период 2019-го года), нарушения правил охоты (шесть против трех), нарушения при строительстве объектов (16 против пяти), использование акватории без разрешительных документов (69 случаев против трех). 
Также инспекторы зафиксировали три нарушения правил рыболовства и шесть нарушений почвенно-растительного слоя.

Снизилось в Челябинской области число нарушений вследствие незаконного складирования или слива отходов - в этом году их 28 против 44 в прошлом. Меньше стало нарушителей лесного законодательства (девять против 12 ) и тех, кто не следует правилам пожарной безопасности (четыре нарушения против 11-ти). 

В течение полугодия зафиксированы также четыре нарушения вследствие ограничения свободного доступа к береговой полосе и два нарушения при выпасе скота вне специально отведенных мест. 

Как отмечают в пресс-службе минэкологии региона, в результате проведенных в июле рейдовых мероприятий за последний месяц было составлено еще 22 материала по вопросу незаконно установленных ограничений доступа жителей к водным объектам. На сегодняшний день выявлено 26 таких нарушений.

Единичные нарушения зафиксированы при добыче полезных ископаемых и размещения рекламы на деревьях.

За шесть месяцев этого года было проведено более пяти тысяч разъяснительных бесед о недопущении нарушения режима особо охраняемых природных территорий. 
Специалисты призывают южноуральцев бережнее относиться к родной природе и не забывать о том, что на территории ООПТ существуют свои природоохранные правила.

 

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