В Челябинской области чествуют ветеранов войны

В Челябинской области в День Победы и накануне праздника проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Участники вспоминают подвиги воинов на полях сражений и обсуждают насущные проблемы.

«В День Победы мы чествуем наших ветеранов, вспоминаем тех, кто отдал за Родину свои жизни. Связь поколений не прерывается. Так было и так будет в России всегда», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

В День Победы в резиденции губернатора состоялась встреча главы региона с представителями нескольких поколений защитников Отечества. Среди них ветеран Великой Отечественной войны Степан Федорович Колесниченко, участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии, отличившиеся участники специальной военной операции, мобилизованные. Многие пришли на встречу с губернатором вместе со своими родными.

В неформальной обстановке за чашкой чая участники встречи поделились с губернатором своими историями военной службы.

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко рассказал о своем пути в годы Великой Отечественной войны. Его отца и брата на войну забрали в 1942-м, а в 1944-м Степан Федорович сам заступил на защиту Родины на второй Прибалтийский фронт, получил ранение, но после лечения снова вернулся в строй. Победу встретил в Румынии.

Степан Федорович 35 лет после войны прослужил в армии, в школе занимался военно-патриотическим воспитанием.

«Нас никто не ставил на колени и не поставит, никто и никогда. С Россией воевать нельзя, - уверен ветеран. - Желаю, чтобы ни одна пуля, ни один снаряд не коснулся наших воинов».

Ветеран поблагодарил региональное правительство за поддержку и пожелал нынешним воинам победы: «Спасибо большое вам, Алексей Леонидович, за такое внимание ко всем фронтовикам, ветеранам тыла, афганцам, к участникам спецоперации, их семьям».

Губернатор отметил, что на сегодня самое главное - сохранять память о Великой Отечественной войне. Это дает нам возможность гордиться нашей Родиной, помнить ее историю.

«Ребята, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, в других горячих точках, и ребята, которые сейчас воюют в зоне СВО, продолжают дело наших ветеранов, защитников Отечества», - подчеркнул Алексей Текслер и поблагодарил ветеранов и военнослужащих, их семьи и их родителей, которые воспитали героев. Он заверил, что южноуральцы всегда будут помнить подвиг героев и их имена.

Отдельно глава региона подчеркнул, что важно сейчас воспитать молодое поколение в духе патриотизма через живую связь поколений, через сплочение.

Ветеран боевых действий, участник афганской войны, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Углев в целях сохранения памяти о ратных подвигах воинов предложил главе региона создать мемориальные захоронения воинов в области. Это предложение губернатор одобрил и сообщил, что работа в этом направлении уже ведется с администрацией Челябинска, определено место мемориала.

Участники встречи обсудили вопросы медицинского сопровождения раненых, меры поддержки ветеранов боевых действий, сопровождению семей военнослужащих. «Многое делаем, но обратная связь от наших защитников всегда важна», - считает Алексей Текслер.

Участники СВО попросили губернатора рассмотреть параллельную маршрутизацию на лечение в медицинские учреждения области, в том числе не входящие в систему Минобороны, а также расширить реабилитационную базу учреждений для участников СВО.

Алексей Текслер рассказал, что на сегодня прорабатывается вопрос создания новой реабилитационно-восстановительной базы. Летом будет завершена работа по центру реабилитации, куда сможет обратиться с любой проблемой участник СВО. Будет завершен ремонт в окружном военном госпитале.

Глава региона напомнил, что вопросы всесторонней поддержки участников СВО и их семей по-прежнему остаются в зоне особого внимания. Кроме того, в регионе вводятся дополнительные меры соцподдержки граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, среди которых дополнительные выплаты, в том числе на детей, помощь в газификации и так далее.

С Днем Победы поздравляют ветеранов и депутаты Законодательного Собрания области. «Зайти в гости к ветерану, душевно поговорить и расспросить о проблемах, провести праздничный концерт в своем округе стало доброй традицией для депутатов областного парламента», - отмечают в региональном парламенте. Председатель регионального парламента Александр Лазарев, депутат Владимир Перезолов и глава Увельского района Сергей Рослов поздравили с 78-летием Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Федора Никифоровича Череваткина.

Глава Челябинска Наталья Котова встретилась с Алексеем Степановичем Почекутовым. Ветерану 96 лет и он до сих пор ведет активный образ жизни - регулярно бывает в школах, общается с молодёжью.

На фронт шестнадцатилетний Алексей Почекутов отправился после гибели отца в 1943 году. А в мае 1945 был переведен из Польши на Дальний Восток, где принимал участие в боях с Японией.

После демобилизации приехал в Челябинск. 33 года отработал на коксохимическом производстве. После выхода на пенсию активно занимался развитием в городе ветеранского движения.

В Магнитогорске глава города Сергей Бердников побывал в гостях у участницы Великой Отечественной войны Александры Андреевны Артемьева. За чашкой чая ветеран рассказала истории из своего военного прошлого. Когда началась война, Александра Андреевна еще училась в Магнитогорском медицинском училище, но уже тогда начала работать в госпитале. После окончания училища она в качестве медицинской сестры отправилась на линию фронта. Там же она познакомилась со своим будущим мужем - Александром Степановичем Артемьевым.

Сергей Бердников поблагодарил Александру Андреевну за все, что она сделала для достижения Великой Победы, и поздравил с праздником, передав ей поздравления от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и памятные подарки.

В городах и районах Челябинской области проходит новый формат проведения «Бессмертного полка» - акция «Бессмертный полк на автомобиле». Любой желающий может установить на личном авто, такси, грузовом и общественном транспорте портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в соответствующе оформленной рамке.

«В День Победы мы чтим память наших героев войны. Они есть в каждой семье. И пусть традиционного шествия Бессмертного полка в этом году не будет, давайте обязательно вспомним наших дедов и прадедов. И поклонимся их подвигу», - обратился к южноуральцам Алексей Текслер, разместивший фото своих родных-героев на авто.

В Магнитогорске, начиная с пятого мая по городским маршрутам курсируют более 100 трамваев, на лобовых стеклах которых размещены фотографии героев – магнитогорцев, удостоенных званий «Герой Советского Союза» и «Полный кавалер ордена Славы».

Кроме того, южноуральцы присоединились к акции «Окна Победы» и оформляют окна своих учебных заведений и домов символами и рисунками, посвященными Дню Победы, а также размещают на стеклах фотографии героев.

Сегодня в 21 час 30 минут на главной телебашне Челябинска включат торжественную архитектурно-художественную подсветку. Башню украсят залпы салютов, георгиевская лента, вечный огонь и другая символика. В 22 часа прогремит праздничный салют.