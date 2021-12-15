В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается

В Челябинской области пока держится на одном уровне количество школ, перешедших на дистанционную форму обучения в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Лишь меняются муниципалитеты, где дети учатся дистанционно. При этом количество классов и школ, закрытых на карантин, уменьшается.

«Муниципалитеты используют перевод на дистант в качестве предупредительной, профилактической меры, чтобы остановить волну заболеваемости», - пояснили в министерстве образования и науки области.

По состоянию на 15 декабря 2021 года на дистанционную форму обучения переведены 34 образовательных организаций региона. Это все школы Снежинска, Катав-Ивановского, Кусинского муниципальных районов и отдельные организации в других муниципальных районах и городах области.

Как сообщает пресс-служба администрации Катав-Ивановского района, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников в школах и учреждениях дополнительного образования было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение с 14 по 20 декабря включительно. В этот период ограничено проведение культурно-массовых мероприятий.

В Кусинском районе на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции было принято решение приостановить очное обучение во всех школах до 22 декабря. Как пояснили в администрации города, с 15 декабря все школьники переходят на недельный дистант. «Это необходимая мера, так как за последнюю неделю резко возросла заболеваемость среди учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ. В течение недели будут закрыты для посещения и учреждения дополнительного образования», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, на сегодня в области 938 классов в 220 школах и полностью 13 школ в семи территориях области находятся на карантине по причине высокой заболеваемости ОРВИ, что показателя предыдущего дня. Накануне - 1089 классов в 239 школах области и 15 школ в восьми территориях были на карантине.

Один класс в Кунашакском районе изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

В министерстве образования и науки области уточнили, что по детским садам ситуация управляемая. «Роста закрытых на карантин групп по ОРВИ нет, как и роста количества групп, изолированных по предписанию Роспотребнадзора (как контактных с больными коронавирусом)», - отметили в минобрнауки.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся пять групп в пяти детских садах: в Челябинске, Трехгорном и Кусинском районе. По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин 14 групп. По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Нагайбакском районе.