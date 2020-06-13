В Челябинской области число новых инфицированных существенно выросло

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 149 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 18,3% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 126). Суточное число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 13 июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 642 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 90 выздоровевших пациента с коронавирусом (двумя сутками ранее 122 и 88 соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 399 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 26 инфицированных граждан.

За время пандемии умерло 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 48 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 29 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 92 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.