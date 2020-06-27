В Челябинской области число новых случаев коронавируста превысило 7 тысяч

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 157 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Ранее был прирост 162, 168, 172, 182, 270, 184 и 192. Медленно, но неуклонно заболеваемость идет на спад. Но пока суточное число выздоровевших остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 27 июня, в регионе подтверждено 7 тысяч 139 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 152 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 114, 153, 97, 133, 101. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 950 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 138 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 84 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 54 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона пока растет. В больницах продолжает лечение 3 тысячи 9 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.