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В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысила 54 тысячи

В Челябинской области за время пандемии подтвержден 54 тысячи 51 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 142).

Накануне 156 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 158). Всего с начала пандемии 46 тысяч 761 житель победил коронавирусную инфекцию.

За прошедшие сутки скончалось 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, двух человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 169 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 82 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 87 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 78 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 104).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.