В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 88 тысяч 316 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. З прошедшие сутки зарегистрирован 371 новый случай коронавируса, что аналогичного показателю предыдущего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 272 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 249). С начала пандемии 76 тысяч 44 жителя сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 20 пациентов с ковидом (днем ранее – 22). С начала пандемии умерло четыре тысячи 113 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 854 человека -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

На госпитальных базах и на дому продолжают лечение восемь тысяч 117 жителей с подтвержденной, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 38 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.