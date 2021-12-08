В Челябинской области детям с целиакией будут выплачивать специальное пособие

В Челябинской области будет разработана программа по выделению специальных пособий для детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

Соответствующее поручение региональному министерству социальных отношений дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время «Прямой линии» восьмого декабря.

В настоящий момент в регионе проживает 71 ребенок с таким диагнозом и еще 169 детей с подозрением на целиакию. Все они находятся под наблюдением врачей.

Дети с этими заболевания проходят лечение и реабилитацию в Челябинской областной детской клинической больнице, санаторное лечение– в Детском санатории № 6 Челябинска в течение всего года.

В Челябинской области учатся в школах две тысячи 111 детей, которым нужна специальная диета (с целиакией, аллергопатологией, сахарным диабетом). Всем главам районов и городов поставлена задача контролировать, чтобы в образовательных организациях для таких детей была организована безглютеновая диета.

При правительстве Челябинской области работает и межведомственная комиссия, которая занимается организацией летнего оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с целиакией.

Напомним, в регионе в проекте бюджета 2022 года впервые учтены интересы семей, имеющих особые потребности. В области 99 семей, дети в которых страдают фенилкетонурией, начнут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на приобретение лекарственных препаратов.

Для детей с сахарным диабетом первого типа будут приобретаться расходные материалы для проведения непрерывного мониторирования глюкозы.

На ежемесячные выплаты родителям детей от 0 до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, в бюджете будущего года заложено 5,9 миллиона рублей, на мониторирование глюкозы крови у детей - 126 миллионов рублей.