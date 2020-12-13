В Челябинской области двое суток умерло 27 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано 27 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У 17 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 10 – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались 18 мужчин и девять женщин из Копейского, Магнитогорского, Миасского и Челябинского городских округов, а также Аргаяшского и Троицкого муниципальных районов. Возраст умерших от 50 до 89 лет. С начала пандемии умерло 1024 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 65-летний житель Троицка, двое мужчин 71 и 74 лет из Магнитогорска, четверо жителей Миасса (мужчины в возрасте 47, 68 и 72 лет и 74-летняя женщина), а также десять жителей из Челябинска – шестеро мужчин в возрасте 38, 61, 69, 70, 82 и 86 лет и четверо женщин в возрасте 57, 67, 81 и 91 года.

Кроме того, в Челябинске скончались пятеро жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 48-летнего мужчины стали сахарный диабет и гипертоническая болезнь, 60-летней женщины - рак, 72-летнего мужчина - злокачественное новообразование, 73-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и легочно-сердечна недостаточность, 84-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь.

В Копейском городском округе зарегистрирована смерть троих человек. Причиной смерти 78-летнего мужчины стали атеросклеротическая гангрена, 81-летней женщины – кардиомиопатия и гипертоническая болезнь, 95-летней женщины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Во всех случаях ковид был сопутствующим заболеванием.

В Аргаяшском районе скончалась 64-летняя женщина. Причина - обширный ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий).

В Троицком районе зарегистрирована смерть 69-летнего мужчины с подтвержденным ковидом. Причина - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 1051 южноуралец в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 393 человека умерли от ковидной пневмонии, 658 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 46 тысяч 941 пациент с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 418 летальных случаев (накануне – 560).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 303 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 645. В Свердловской области – 1213, в Ханты-Мансийском автономном округе – 469, в Челябинской области – 393 (всего умерло 1051 пациент с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 286, в Тюменской области – 161, в Курганской – 123.