09.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 сентября
09.09.2021
В РЖД проведут дополнительную индексацию окладов работников
09.09.2021
Евгения Майорова: Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
09.09.2021
Прокуратура наказала рублем «Жемчужину Урала» и Интеркомсервис
09.09.2021
Полицейские Челябинска начинают борьбу за звание «Народный участковый»
В Челябинской области еще два класса отправили на карантин по ОРВИ
28.04.2021
В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
19.04.2021
В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
12.04.2021
В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
03.02.2021
В Челябинской области растет число школьников на карантине по ОРВИ и дошкольников на изоляции по ковиду
Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
08.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021