В Челябинской области еще два класса отправили на карантин по ОРВИ

В Челябинской области еще два класса закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции среди школьников. Закрыты также 12 групп в детсадах как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пока ни в одном классе карантин по ковиду не вводился.

Напомним, ранее на карантин были отправлены четыре класса в двух районах области – Красноармейском и Кизильском.

«На сегодня на карантине по ОРВИ находятся шесть классов, в том числе два класса в Красноармейском районе, два -в Кизильском, два - в Чебаркульском», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки области.

В ведомстве уточнили, закрыты классы сельских школ, где учиться мало детей. Если заболели три человека, то это сразу половина класса. По правилам при таком уровне заболеваемости класс полностью отправляется на карантин.

«По состоянию на 9 сентября все школы города Челябинска работают в штатном режиме, классов, закрытых на карантин, нет», - сообщили в пресс-службе управления образования Челябинска.

В сентябре также стали регистрироваться случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. По данным регионального минздрава, накануне выявлено восемь заболевших учащихся школ. С начала учебного года официально подтверждено 19 случаев коронавируса у школьников.

«Изолированных как контактные с больным COVID классов пока нет», - сообщили в минобрнауки. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По дошкольным садам картина немного другая. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 12 групп в детских садах.

«В соответствии с постановлением Роспотребнадзора временно приостановлена деятельность одной группы в одном детском саду Челябинска в связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекции», - сообщили в управлении образования города.

В минобрнауки региона рассказали, что в настоящий момент все образовательные региона работают в очном режиме (никто не переведен на дистанционное обучение).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.