В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по ОРВИ

В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом существенно сократилось число классов, отправленных на дистанционное обучение в связи с большим число заболевших школьников.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на 16 октября закрыты на карантин по ОРВИ четыре школы: Богдановская школа в Кизильском районе, школа №1 и школа №48 в Копейске и Клястицкая школа в Троицком районе. Карантин в школе села Клястицкое введен накануне.

При этом существенно сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 196 до 155. К занятиям в обычном режиме приступил еще 41 ранее закрытый класс.

На карантине по ОРВИ по-прежнему остаются студенты Коркинского горно-строительного техникума, уточнили в минобрнауки.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников чуть выросла. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее – два случая).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 16 октября в регионе подтверждено 209 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.