ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по ОРВИ

Общество
Сегодня, 15:32
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом существенно сократилось число классов, отправленных на дистанционное обучение в связи с большим число заболевших школьников.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на 16 октября закрыты на карантин по ОРВИ четыре школы: Богдановская школа в Кизильском районе, школа №1 и школа №48 в Копейске и Клястицкая школа в Троицком районе. Карантин в школе села Клястицкое введен накануне.

При этом существенно сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 196 до 155. К занятиям в обычном режиме приступил еще 41 ранее закрытый класс.

На карантине по ОРВИ по-прежнему остаются студенты Коркинского горно-строительного техникума, уточнили в минобрнауки.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников чуть выросла. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее – два случая).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 16 октября в регионе подтверждено 209 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 15:00
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 13:55
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Общество
Сегодня, 11:36
В Челябинской области продолжается рост новых случаев ковида за сутки
Общество
Сегодня, 11:26
Кто чаще заражается коронавирусом в Челябинской области
Сегодня, 13:55
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Сегодня, 11:36
В Челябинской области продолжается рост новых случаев ковида за сутки
Сегодня, 11:26
Кто чаще заражается коронавирусом в Челябинской области
Сегодня, 11:08
В Челябинске Тотальный диктант пройдет в формате #пишемдома
Сегодня, 10:40
В детсаду Копейска детей перевели на сухпаёк из-за болезни поваров
Сегодня, 10:19
Муниципалитеты Челябинской области, где выявлено больше случаев и наибольший прирост ковида
Сегодня, 09:43
Минэкологии ждет от южноуральцев предложений по строительству мусороперерабатывающих комплексов
Сегодня, 09:21
Текслер – южноуральцам: Понимаю вашу тревогу о здоровье, знаю о проблемах
Вчера, 21:47
Текслер: У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на дистант
Вчера, 19:05
В Челябинской области ковид подтвержден у более 200 педагогов
Общество
Сегодня, 15:00
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 11:26
Кто чаще заражается коронавирусом в Челябинской области
Новости
Сегодня, 16:13
Среда обитания
Минэкологии не планирует расширять мусорный полигон в Копейске
Сегодня, 15:30
Экономика
ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса
Сегодня, 14:31
Экономика
Клиенты ВТБ сократили траты на зарубежный отдых на треть во время «бархатного сезона»
Сегодня, 14:03
Федерация
Мишустин добавил россиянам новогодних выходных
Сегодня, 14:03
Общество
Школьники из Кыштыма победили во всероссийском конкурсе, благоустраивая родной город
Материалы рубрики
Сегодня, 14:03
Общество
Школьники из Кыштыма победили во всероссийском конкурсе, благоустраивая родной город
Сегодня, 13:59
Общество
В Челябинске завершаются работы по созданию наземного перехода через улицу Цвиллинга
Сегодня, 13:55
Общество
В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области продолжается рост новых случаев ковида за сутки
Сегодня, 11:08
Общество
В Челябинске Тотальный диктант пройдет в формате #пишемдома
Теги
коронавирус
школа
ОРВИ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика