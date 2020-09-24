В Челябинской области фельдшер, вернувшийся работать в свой муниципалитет, получит полмиллиона

В Челябинской области фельдшер, вернувшийся после обучения в свой муниципалитет, теперь сможет претендовать на получение единовременной выплаты .

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее медицинские работники могли получить единовременные выплаты только в случае, если они уезжали работать в муниципалитет по направлению министерства здравоохранения. Самостоятельно вернувшись в свой муниципалитет, фельдшер лишался такой возможности.

Медицинские работники неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с губернатором Алексеем Текслером. Губернатор услышал медиков. Подписанное постановление позволит устранить эту несправедливость.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, размер единовременной выплаты – полмиллиона рублей.

Она будет предоставляться медицинским работникам, которые в 2020 году получили среднее медицинское образование и приняты на должности фельдшера, заведующего ФАП-фельдшера, заведующего здравпунктом-фельдшера, фельдшера скорой медицинской помощи в структурные подразделения областных государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках Челябинской области.