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В Челябинской области фельдшер, вернувшийся работать в свой муниципалитет, получит полмиллиона

Общество
Сегодня, 17:18
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В Челябинской области фельдшер, вернувшийся после обучения в свой муниципалитет, теперь сможет претендовать на получение единовременной выплаты .

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее медицинские работники могли получить единовременные выплаты  только в случае, если они уезжали работать в муниципалитет по направлению министерства здравоохранения. Самостоятельно вернувшись в свой муниципалитет, фельдшер лишался такой возможности.

Медицинские работники неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с губернатором Алексеем Текслером. Губернатор услышал медиков. Подписанное постановление позволит устранить эту несправедливость.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, размер единовременной выплаты – полмиллиона рублей.

Она будет предоставляться медицинским работникам, которые в 2020 году получили среднее медицинское образование и приняты на должности фельдшера, заведующего ФАП-фельдшера, заведующего здравпунктом-фельдшера, фельдшера скорой медицинской помощи в структурные подразделения областных государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках Челябинской области.

 

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