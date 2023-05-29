В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов

В понедельник, 29 мая, в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды приостановили движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по федеральным трассам. Аналогичное ограничение введено и в соседней Курганской области.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», 29 мая ограничивается дорожное движение для большегрузов на участках двух участках федеральных дорог в Челябинской области: на М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург (11 км - 130 км) и А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казазстан (16 км - 146 км).

В Курганской области ограничения введены на трех участках: Р-254 «Иртыш» (12 км - 465 км), Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень (0 км - 91 км) и Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган (125 км - 356 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 12 часов по местному времени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 29 мая в Челябинской области ожидается температура воздуха более 32 градусов Цельсия. Во вторник прогнозируют плюс 28-33 градуса, а в среду и четверг (31 мая и первого июня) – 30-35 градусов, преимущественно без осадков.