В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов

В Челябинской области в связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой ограничивается движение большегрузов по региональным и федеральным дорогам.

Напомним, с восьмого по 12 июля в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В субботу синоптики обещают плюс 28-33 градуса, на юге региона – до плюс 6 градусов, в воскресенье – плюс 31-36 градусов, в понедельник – плюс 35-40 градусов.

«В связи с прогнозируемой высокой дневной температурой воздуха вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автодорогах регионального значения с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием», - предупредили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Ограничение на движение будет действовать восьмого и девятого с восьми утра до 22 часов вечера. Ограничение может быть продлено.

Кроме того, ограничивается дорожное движение для тяжеловесных транспортных средств на ряде участков федеральных дорог в Челябинской и Курганской областях.

Как сообщает УпрДОр «Южный Урал», седьмого, восьмого и девятого июля вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на федеральных автодорогах:

- трассе А-310 (Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном) на участке от 16 до 146 км,

- на Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) – участок 12–465 км,

- М-5 «Урал» (Москва – Челябинск) 1548–1871 км,

- М- 5 «Урал» (Челябинск – подъезд к Екатеринбург) – 11–130 км,

- «Иртыш» (Челябинск– Курган – Омск - Новосибирск подъезд к Тюмени) – 0–91 км,

- Р-354 (Екатеринбург – Курган) – 125 – 356 км,

- федеральная трасса Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган 125 км - 356 км;

Ограничения будут действовать с 12 до 20 часов.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.