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В Челябинской области из-за жары снова закрыто движение большегрузов

Общество
Сегодня, 14:14
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В Челябинской области сегодня, седьмого августа, из-за сильной жары снова закрыто движение большегрузов, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям

По причине того, что столбик термометра в пятницу поднялся до отметки, превышающей 32 градуса, ограничения действуют на ряде трасс с часу дня до семи вечера по местному времени. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Это км 12+950 – км 55+450 (автомобильная дорога Р-254 «Иртыш»); км 16+270 – км 146+128 автомобильная дорога А-310 (Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан); км 11+400 – км 130+169 (автомобильная дорога М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу).

 

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