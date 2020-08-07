В Челябинской области из-за жары снова закрыто движение большегрузов

В Челябинской области сегодня, седьмого августа, из-за сильной жары снова закрыто движение большегрузов, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям

По причине того, что столбик термометра в пятницу поднялся до отметки, превышающей 32 градуса, ограничения действуют на ряде трасс с часу дня до семи вечера по местному времени. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Это км 12+950 – км 55+450 (автомобильная дорога Р-254 «Иртыш»); км 16+270 – км 146+128 автомобильная дорога А-310 (Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан); км 11+400 – км 130+169 (автомобильная дорога М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу).