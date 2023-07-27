В Челябинской области минсельхоз будет контролировать состояние и работу аттракционов

Министерство сельского хозяйства Челябинской области будет наделено полномочиями по региональному госконтролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Законопроект «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов» разработан и внесен по инициативе губернатора. Он был рассмотрен 27 июля на заседании Законодательного собрания.

Глава регионального Минсельхоза Алексей Кобылин отметил, что с 2020 года в России действует обязательная регистрация аттракционов. В Челябинской области функционирует более 500 аттракционов, из них только 184 имеют разрешающие документы, остальные работают фактически незаконно.

Аттракционы, которыми преимущественно пользуются дети, являются источниками повышенной опасности. «Трагедии на аттракционах нередко происходят в различных городах страны. И чаще всего пострадавшие в этих ЧП – дети. С этой проблемой не раз сталкивались главы муниципалитетов Челябинской области, - отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. - Губернатор поставил задачу – решить вопрос обеспечения безопасности развлекательных конструкций и аттракционов».

На сегодня нет возможности осуществлять функцию по региональному государственному контролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов из-за отсутствия федерального или областного закона.

По словам спикера, для решения проблемы необходимо ввести единые для всей страны правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

«В Государственной Думе на рассмотрении находится уже несколько подобных инициатив от субъектов федерации, - пояснил Олег Гербер. - Пока этот вопрос рассматривается в Госдуме, ситуация требует более эффективных и оперативных действий. Губернатор принял решение о разработке регионального закона, который сегодня мы и поддержали».

С целью восполнения пробела в федеральном законодательстве в Челябинской области подготовлен законопроект, который наделяет министерство сельского хозяйства региона полномочиями по региональному госконтролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Контролировать соблюдение юридическими и должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, а также к их безопасности будет Управление Гостехнадзора, которое входит в структуру Минсельхоза.

Подобные законы уже приняты в Московской области, Республике Бурятия, Алтайском крае, Красноярском крае, Амурской, Архангельской, Липецкой и Самарских областях. Совсем недавно такой закон приняли депутаты Санкт-Петербурга.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин уточнил, что потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 1,5 миллиона рублей до конца года, чтобы ввести ставки одного консультанта и двух главных государственных инспекторов.

Закон принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.