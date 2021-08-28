В Челябинской области молодой фельдшер на селе сможет получить выплату 500 тысяч рублей

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медицинских работников, поддержав медиков среднего звена в сельской местности и малых населенных пунктах.

Депутаты Законодательного собрания региона на очередном заседании рассмотрели проект закона «О единовременной выплате медицинским работникам», внесенный губернатором Алексеем Текслером.

Законопроект разработан с целью привлечения в 2021 году молодых специалистов со средним медицинским образованием для работы в областных государственных или муниципальных медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или рабочих поселках Челябинской области.

Напомним, с первого января 2021 года, согласно федеральному законодательству, фельдшер имеет право на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей в случае переезда на работу в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то единовременная компенсации увеличивается до 750 тысяч рублей. На аналогичный размер господдержки также могут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Но если фельдшер возвращался работать на свою малую родину, в свое село и поселок, то он не имел права претендовать на эти выплаты.

«Сегодня мы эту диспропорцию устранили. Согласно региональному закону, который мы сегодня приняли по инициативе губернатора, фельдшеры, которые проживали ранее в сельской территории и после учебы возвратятся к себе домой работать, тоже вправе будут претендовать на выплаты в размере 500 тысяч рублей», - пояснил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Сергей Буяков.

Законопроект предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета гражданам, получившим среднее медицинское образование в 2021 году и трудоустроенным в государственные медучреждения области и их структурные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, на должности фельдшера, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Для получения единовременной выплаты им необходимо заключить договор с органом исполнительной власти региона, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан. При этом фельдшер не должен иметь неисполненных обязательств по договору о целевом обучении и ранее не получать единовременную компенсационную выплату в Челябинской области.

На реализацию закона из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей.

«Если будет необходимость, то дополнительные средства из областного бюджета будут выделяться. Таким образом мы постараемся устранить диспропорцию, связанную с медицинскими работниками среднего звена в сельских территориях, где очень востребованы фельдшеры «, - уточнил Сергей Буяков. Законопроект позволить устранить дефицит медицинских кадров на селе.

В отличие от программы «Земский фельдшер» проект закона не содержит условия о переезде медицинского работника. В случае принятия новый законопроект будет действовать в течение года. Однако, депутаты и областное правительство не исключают возможности продления программы.