12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
12.03.2022
В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
12.03.2022
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
12.03.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть
12.03.2022
Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?
12.03.2022
Начались первые испытания «арктического автобуса»
В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
08.02.2022
В Челябинской области сокращается число классов и школ на карантине по ОРВИ
08.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
28.01.2022
В Челябинске снова «заминировали» школу
27.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022