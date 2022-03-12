В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов

В Челябинской области в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах ряда городов.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 27 градусов, влажность воздуха 75%, ветра нет. В Озерске и Снежинске утром также было минус 27 градусов, влажность 91-93%, ветер 2-4 метра в секунду.

«Сегодня, 12 марта 2022 года, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме. Телефон горячей линии – 063», - сообщает ЕДДС города.

В Озерске связи с низкой температурой воздуха 12 марта отменяются занятия c первого по восьмой класс включительно, сообщает управление образования городского округа.

В Снежинске в связи с погодными условиями отменено очное обучение школьников с первого по четвертый классы.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.